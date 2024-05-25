Росіяни поцілили у будівельний гіпермаркет у Харкові: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Після вибуху у небо здіймається густий дим

У Харкові вдруге за день пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, росіяни поцілили у спальний район міста, а саме — у будівельний гіпермаркет.

Про це інформує міський голова Ігор Терехов. Станом на 16:32 відомо про двох загиблих людей та ще щонайменше чотири було поранено.

UPD: Глава Харківської ОВА зазначив, що два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Як наслідок, виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання", — йдеться у повідомленні.

Згодом мер міста зауважив, що влучання було у будівельний гіпермаркет.

"Попередньо — влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих — потребує уточнення", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові чати зазначають, що удар російські терористи могли завдати КАБом. За декілька годин до того, як повітряна ціль влучила у спальний район міста, там було помічено розвідувальний дрон росіян.

Після вибуху у небо почав здійматись густий чорний дим. Місцеві телеграм канали, зазначають, що удар прийшовся по "Епіцентру".

Ян Доброносов "Телеграф"

Нагадаємо, вранці 23 травня Харків та район зазнали масованого терористичного удару з боку РФ. Обласний центр та місто Люботин атакували щонайменше 15 ракетами. Тоді росіяни завдали удару по друкарні.