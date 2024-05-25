Весь у вогні: росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові (ексклюзивне відео)

Усередині перебувало близько 200 осіб

Росіяни у суботу, 25 травня, завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Після вибухів у небо здіймається густий чорний дим.

Пожежа охопила площу у 15 000 квадратних метрів, що видно на відео. На місці подій перебуває кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни поцілили двома КАБами по гіпермаркету. Відомо, що загинуло двоє осіб та ще одинадцятеро постраждали. Також відомо, що близько 200 осіб знаходились усередині гіпермаркету.

На відео помітно, як дим здіймається у небо, а масштабна пожежа охопила практично весь гіпермаркет.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм", — зазначив міський глава Ігор Терехов.

Зауважимо, що у четвер, 23 травня, росіяни завдали удару по друкарні "Фактор-друк" у Харкові. Через два дні поліція встановила особи всіх загиблих під час ракетного удару. Деяких жертв вдалося ідентифікувати за допомогою порівняння аналізів ДНК із їхніми родичами. Тоді російські загарбники випустили по місту одразу 15 ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова 23 травня і зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки ворога саме там, де вони розташовані — поблизу наших кордонів.