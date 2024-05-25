Расплата за Харьков: в оккупированном Крыму и Белгороде гремели взрывы (фото, видео)

После взрывов пожары начались у Евпатории и в Белгороде

Вечером 25 мая после того, как российские террористы ударили по Харькову, сильные взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму в Евпатории. Также взрывы гремели во временно контролируемом российскими террористами Белгороде, на месте некоторых попаданий возникли пожары, есть разрушения.

Об ударах по Евпатории сообщает канал "Крымский ветер". Об обстреле Белгорода сообщили местные информационные каналы, опубликовавшие фото и видео.

Известно, что на территории Евпатории российская противовоздушная оборона работала возле населенного пункта Добрушино. Было зафиксировано не менее восьми пусков ПВО. Кроме того, местные жители заявили, что после прилета есть пожар. Скорее всего, горит военный объект.

Об обстреле Белгорода известно о многочисленных прилетах по городу. Местные каналы уже опубликовали ряд фото и видео, где можно увидеть пожары и разрушения. С учетом того, что Украина, в отличие от россиян, не обстреливает гражданскую застройку, эти повреждения, скорее всего – результат работы над городом российской ПВО. Местные власти пока не комментировали прилеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 мая взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории и Симферополе. При этом в сети предполагается, что это была работа американскими ракетами ATACMS.

Также мы писали, что временно оккупированный Крым вечером 15 мая подвергся массированному ракетному удару. По предварительным данным, взрывы слышали в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском. В Севастополе противовоздушная оборона работала дольше всего, а у Керчи в очередной раз перекрыли Крымский мост.