Розплата за Харків: у окупованому Криму та Бєлгороді гриміли вибухи (фото, відео)

Після вибухів пожежі почалися біля Євпаторії та у Бєлгороді

Ввечері 25 травня після того, як російські терористи вдарили по Харкову, сильні вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії. Також вибухи гриміли у тимчасово контрольованому російськими терористами Бєлгороді, на місці деяких влучань виникли пожежі, є руйнування.

Про удари по Євпаторії повідомляє канал "Кримський вітер". Про обстріл Бєлгорода повідомили місцеві інформаційні канали, які опублікували фото та відео.

Відомо, що біля Євпаторії російська протиповітряна оборона працювала біля населеного пункту Добрушино. Було зафіксовано не менше восьми пусків ППО. Окрім того, місцеві мешканці заявили, що після прильотів є пожежа. Скоріше за все, горить військовий об'єкт.

Щодо обстрілу Бєлгорода, відомо про численні прильоти по місту. Місцеві канали вже опублікували низку фото та відео, на яких можна побачити пожежі та руйнування. З урахуванням того, що Україна, на відміну від росіян, не обстрілює цивільну забудову, то пошкодження, скоріше за все – результат роботи над містом російської ППО. Місцева влада поки що не коментувала прильоти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 травня вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії та Сімферополі. При цьому в мережі припускають, що це була робота американськими ракетами ATACMS.

Також ми писали, що тиммчасово окупований Крим ввечері 15 травня піддався масованому ракетному удару. За попередніми даними, вибухи чули у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському. У Севастополі протиповітряна оборона працювала найдовше, а біля Керчі вчергове перекрили Кримський міст.