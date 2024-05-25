Масштабна пожежа, загиблі та зниклі безвісти: усі подробиці удару по "Епіцентру" у Харкові (фото, відео)

Загинуло двоє працівників гіпермаркету

У суботу, 25 травня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по гіпермаркету "Епіцентр", де могло перебувати понад 200 людей.

"Телеграф" підготував матеріал, у якому зібрав усі подробиці жахливої трагедії. Станом на 18:45 відомо про 2-х загиблих та 35 постраждалих людей.

"Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті. Щонайменше 25 — поранено. Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються", — повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізовано.

Вибухи у Харкові пролунали приблизно о 16:00. За даними поліції, окупанти завдали удару боєприпасами УМПБ Д-30.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв, що велика кількість людей зникли безвісти. У будівлі ТЦ могли знаходитись понад 200 людей під час прицільного удару росіян. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Після вибухів пожежа охопила понад 15 000 квадратних метрів. Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.

Містянам радять не відкривати вікна через їдкий дим від різноманітної побутової та будівельної хімії, що горить у гіпермаркеті.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.