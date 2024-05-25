Руйнування, жертви, сильна пожежа та їдкий дим: ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові

Росіяни продовжують воювати з цивільними

Росіяни в суботу, 25 травня, завдали удару по Харкові двома коректованими авіабомбами. Через це в будівельному гіпермаркеті виникла масштабна пожежа, яка поширилася на близько 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, наразі відомо про 2 загиблих та 24 постраждалих. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає місце прильоту.

За даними Клименка, всього в будівлі могло перебувати близько 200 осіб, при цьому щонайменше з 15 співробітниками гіпермаркету відсутній зв’язок.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів і можливого подальшого розповсюдження пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Водночас постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", — написав він.

На знімках кореспондента "Телеграфа" видно, що на місці працюють рятувальники, а також туди прибула велика кількість машин "швидкої допомоги". Водночас пожежа триває, через що густий чорний дим видно з різних куточків міста.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 23 травня, росіяни завдали удару по друкарні "Фактор-друк" у Харкові. Тоді російські загарбники випустили містом відразу 15 ракет.