Разрушения, жертвы, сильнейший пожар и едкий дым: эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове

Россияне продолжают воевать с гражданскими

Россияне в субботу, 25 мая, нанесли удар по Харькову двумя корректируемыми авиабомбами. Из-за этого в строительном гипермаркете возник масштабный пожар, который распространился на около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в настоящее время известно о 2 погибших и 24 пострадавших. На месте также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит место прилета.

По данным Клименко, всего в здании могло находиться около 200 человек, при этом по меньшей мере с 15 сотрудниками гипермаркета отсутствует связь.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем, постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", — написал он.

На снимках корреспондента "Телеграф" видно, что на месте работают спасатели, а также туда прибыло большое количество машин "скорой помощи". Вместе с тем, пожар продолжается, из-за чего густой черный дым виден с разных уголков города.

Как сообщалось ранее, в четверг, 23 мая, россияне нанесли удар по типографии "Фактор-друк" в Харькове. Тогда российские захватчики выпустили по городу сразу 15 ракет.