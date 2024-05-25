Багато руйнувань та постраждалих: росіяни вчетверте за день атакували Харків (фото)

Серед постраждалих підліток, який у важкому стані

Росіяни, які у суботу, 25 травня, поцілили у гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові, також завдали четвертого удару по Харкову. Внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що вдарили окупанти ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області.

"25 травня близько 19:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки", — йдеться у повідомленні.

Будівля, яка постраждала внаслідок удару

Шевченківський район на мапі

Станом на 21:29 відомо про 18 поранених, серед них — 13-річний хлопець. Дитина у важкому стані через отримані осколкові поранення.

Зауважимо, що до цього росіяни завдали ще один удар по Харкову. Тоді міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що влучання сталося біля спортивного майданчика в землю. Тому постраждалих від цього удару не було.

Нагадаємо, що Харківська обласна прокуратура показала момент влучання російських повітряних цілей у будівельний гіпермаркет у Харкові. Зазначається, що окупанти завдали удару боєприпасами УМПБ Д-30.