Боррель засудив теракт росіян у Харкові: вимагає посилити українську ППО

Євросоюз засуджує російський теракт у Харкові 25 травня

Європейський Союз повинен посилити українську протиповітряну оборону. Це допоможе припинити російські терористичні акти проти Україні, подібні до удару по харківському гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня, де загинули та були поранені цивільні люди.

Про це написав високий представник Євросоюзу з питань дипломатії Жозеп Боррель у Х (Twitter). Він зазначив, що російські теракти вже стали систематичними та зухвалими, Європа повинна допомогти Україні.

"Я рішуче засуджую жахливі атаки Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів… Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста", – сказано у повідомленні.

Боррель також пообіцяв, що всі росіяни, винні у цих терористичних актах, рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності. Доречі, пост Борреля викликав неабияку активність російських тролів та фейкових акаунтів, які почали поширювати у коментарях російські пропагандистські наративи.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по гіпермаркету "Епіцентр". У будівлі ТЦ могли знаходитись понад 200 людей під час прицільного удару росіян. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.