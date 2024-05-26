Боррель осудил теракт россиян в Харькове: требует усилить украинскую ПВО

Евросоюз осуждает российский теракт в Харькове 25 мая

Европейский Союз должен усилить украинскую противовоздушную оборону. Это поможет прекратить российские террористические акты против Украины, подобные удару по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая, где погибли и были ранены гражданские люди.

Об этом написал высокий представитель Евросоюза по дипломатии Жозеп Боррель в Х (Twitter). Он отметил, что российские теракты уже стали систематическими и дерзкими, Европа должна помочь Украине.

"Я решительно осуждаю ужасные атаки России на город Харьков сегодня, включая переполненный торговый центр, убийства и ранения мирных жителей… Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры вновь подчеркивают необходимость Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизнь и защищает украинский города", – говорится в сообщении.

Боррель также пообещал, что все россияне, виновные в этих террористических актах, рано или поздно будут привлечены к ответственности. Кстати, пост Борреля вызвал недюжинную активность российских троллей и фейковых аккаунтов, которые начали распространять в комментариях российские пропагандистские нарративы.

Напомним, что в субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг попал по гипермаркету "Эпицентр". В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.