Удар по гипермаркету в Харькове: эксперт объяснил, почему атака была целенаправленной

УПМБ Д-30, которой били по "Эпицентру", имеет GPS-наведение

Российские террористы 25 мая били по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове целенаправленно. Удар наносили бомбой УПМБ Д-30, а сами террористы заявляют, что это, мол, высокоточное оружие; то есть они уже не смогут списать это на качество "ошибки".

Об этом сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телеканала "Мы – Украина". Он отметил, что это оружие имеет GPS-наведение, то есть оно попадает именно туда, куда запрограммировано попасть.

"То, что заложили, во всяком случае, с каким-то отклонением — может быть десяток метров, не больше. Он попадает именно туда, куда его направляли. Поэтому, если россияне хотели попасть по гипермаркету — они, собственно, туда и направили эти координаты и занесли в систему наведения этого боеприпаса", – объяснил он.

Напомним, что в субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг попал по гипермаркету "Эпицентр". В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.