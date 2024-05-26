Удар по гіпермаркету в Харкові: експерт пояснив, чому атака була цілеспрямованою

УПМБ Д-30, якою били по "Епіцентру", має GPS-наведення

Російські терористи 25 травня били про гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові цілеспрямовано. Удар завдавали бомбою УПМБ Д-30, а самі терористи заявляють, що це, мовляв, "високоточна зброя"; тобто, вони вже не зможуть списати це на якість "помилки".

Про це сказав авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі телеканалу "Ми – Україна". Він зазначив, що ця зброя має GPS-наведення, тобто вона влучає саме туди, куди запрограмована влучити.

"Те, що заклали, в усякому разі, з якимось відхиленням – може бути десяток метрів, не більше. Він влучає саме туди, куди його направляли. Тому якщо росіяни хотіли попасти по гіпермаркету – вони, власне, туди й направили ці координати та занесли в систему наведення цього боєприпасу", – пояснив він.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по гіпермаркету "Епіцентр". У будівлі ТЦ могли знаходитись понад 200 людей під час прицільного удару росіян. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.