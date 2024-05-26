Атака по харьковскому "Эпицентру": количество жертв выросло

Погибших стало больше чем в два раза больше

В Харькове увеличилось количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" двумя корректируемыми авиабомбами. За ночь стало известно о гибели еще 7 людей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Эти данные на утром 26 мая.

"Число пострадавших увеличилось до 11 человек", — написал он.

Согласно последним данным за 25 мая, вечером было известно о 4 погибших. При этом были госпитализированы в лечебные учреждения 39 человек, из них 2 — в тяжелом состоянии, 1 — крайне тяжелый в ожоговой реанимации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая в одном из спальных районов Харькова оказался под обстрелом. Оккупанты запустили КАБы и попали по "Эпицентру". В результате этого возник масштабный пожар, который распространился на около 10 тысяч квадратных метров. К вечеру было известно 4 погибших и 40 пострадавших. Наш корреспондент Ян Доброносов опубликовал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета. Главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков говорит, что оккупанты ударили ракетой С-300 возле офисного центра в Шевченковском районе города.