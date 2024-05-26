Без жертв не обошлось: стали известны последствия мощного обстрела Белгорода

На нескольких улицах произошел пожар

В росссийском Белгороде вечером 25 мая прогремело несколько взрывов и сработали силы и средства противовоздушной обороны. В результате произошел сильные пожары, есть погибшие и пострадавшие.

Информация об этом начала появляться после 22:00 в местных пабликах. Там же появились и соответствующие фото и видео.

Согласно информации из сети, пожары после взрывов в Белгороде произошли на улице Конева, Есенина, а также в селе Дубовое Белгородского района. Укрытие на бульваре Юности, как отмечается, посекло осколками.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сказал, что в результате происшествия погибли четыре человека, а ранения получили 18. Двое из них — дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение.

"Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая российские оккупанты ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Наш корреспондент побывал на месте происшествия.