Россия ночью запустила против Украины десятки ракет и дронов: есть пострадавшие

Пострадали 3 человека, которые от госпитализации отказались

Во время ночной ракетной атаки 26 мая российские захватчики запустили по Украине десятки БПЛА и также ракет. В частности, они обстреляли Винницкую область, где в результате были повреждены жилые дома, а также автомобили.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины. Отмечается, что это произошло из-за падения обломков вражеского дрона.

"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто. Пострадали 3 человека, которые от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.

Из квартир были эвакуированы 40 человек. В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, представляющих угрозу прохожим.

Тем временем в Воздушных силах Украины говорят, что захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА, в частности:

2 ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. – РФ.);

2т Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл.- РФ.);

31 ударный БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск – РФ, мыс Чауда – Крым).

В результате удалось сбить воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях. Сбито 12 ракет и 31 БПЛА.

Напомним, российские оккупанты ударили по "Эпицентру" в Харькове 25 мая. Есть погибшие и пострадавшие.