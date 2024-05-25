Возможна ракетная атака: россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95

С российского аэродрома вылетело от 3 до 10 стратегических бомбардировщиков

Российские террористы вечером 25 мая подняли в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95. Традиционно самолеты террористов взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ, до которой пока не достают Вооруженные силы Украины.

Об этом пишет ряд мониторинговых украинских каналов. Вероятно, что к утру 26 мая российские террористы планируют ракетную атаку.

Известно, что на 23:30 из "Оленьи" вылетело от 3 до 10 стратегических бомбардировщиков российских террористов. В районе Энгельса (первый возможный пусковой рубеж) они будут около 02:00 – 02:40, в районе Каспийского моря (второй возможный пусковой рубеж) около 03:20 – 04:00.

Напомним, что в ночь на среду, 8 мая, россияне массово обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы раздались в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Во Львове работала противовоздушная оборона.

Напомним, что российский бомбардировщик Ту-22М3, в ночь на 19 апреля атаковавший Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы. Тогда в ГУР отмечали, что вражеский самолет удалось сбить теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет А-50.