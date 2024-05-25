Можлива ракетна атака: росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95

З російського аеродрому вилетіло від 3 до 10 стратегічних бомбардувальників

Російські терористи ввечері 25 травня підняли у небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95. Традиційно літаки терористів злетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області РФ, до якої поки ще не дістають Збройні сили України.

Про це пише низка моніторингових українських каналів. Ймовірно, що на ранок 26 травня російські терористи планують ракетну атаку.

Відомо, що станом на 23:30 з "Оленьї" вилетіло від 3 до 10 стратегічних бомбардувальників російських терористів. У районі Енгельсу (перший можливий пусковий рубіж) вони будуть близько 02:00 – 02:40, у районі Каспійського моря (другий можливий пусковий рубіж) близько 03:20 – 04:00.

Нагадаємо, що у ніч на середу, 8 травня, росіяни масово обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи пролунали у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. У Львові працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, що російський бомбардувальник Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону. Тоді в ГУР зазначали, що ворожий літак вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50.