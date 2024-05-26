Росія вночі запустила проти України десятки ракет та дронів: є постраждалі

Постраждали 3 особи, які від госпіталізації відмовилися

Під час нічної ракетної атаки 26 травня російські загарбники запустили по Україні десятки БПЛА і ракет. Зокрема, вони обстріляли Вінницьку область, де в результаті було пошкоджено житлові будинки, а також автомобілі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України. Зазначається, що це сталося через падіння уламків ворожого дрону.

"У м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрону, отримали пошкодження три чотириповерхові житлові будинки, 7 приватних житлових будинків і 6 легкових авто. Постраждали 3 особи, які від госпіталізації відмовилися", — йдеться у повідомленні.

З квартир було евакуйовано 40 людей. Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій, що нависають, з поверхів будинку, що становлять загрозу перехожим.

Тим часом у Повітряних силах України кажуть, що загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БПЛА, зокрема:

2 ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. – РФ);

2т Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС (район пусків Саратовська обл.- РФ.);

31 ударний БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – Крим).

Внаслідок цього вдалося збити повітряні цілі знищувалися у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Збито 12 ракет та 31 БПЛА.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по "Епіцентру" у Харкові 25 травня. Є загиблі та постраждалі.