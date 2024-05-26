Ракетна атака по Україні: ворог запустив ракети з літаків Ту-95 (оновлюється)

Росіяни знову атакують Україну ракетами

Російські терористи близько 02:30 запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Енгельса (перший пусковий рубіж), ракети досягнуть кордонів України протягом наступних 30-60 хвилин.

Попередньо, терористи запустили ракети Х-101 з кількох бортів. Також відзначається, що частина бомбардувальників входить у район другого пускового рубежу на Каспії, тому можлива друга хвиля пусків. У повітрі перебуває від 5 до 12 Ту-95МС.

04:30 Вибухи на Хмельниччині. Крилаті ракети вкотре змінили курс, також прямують на Старокостянтинів.

04:27 Попередньо – пуски "Кинжалів" у район Старокостянтинова. Тим часом крилаті ракети продовжують блукати західними регіонами.

04:25 Російські терористи підняли у повітря МіГ-31К – носій ракет "Кинжал".

04:20 Польща підняла у повітря літаки.

04:05 Моніторинг повідомляє, що усі Ту-95МС зробили розворот та летять назад у бік "Оленьї". Ту-22М3, про які повідомлялося ввечері, кілька годин тому сіли на аеродром "Дягілєво".

04:00 Ракети змінили курс, летять на Старокостянтинів.

03:50 Група крилатих ракет летить через Житомирську область курсом на Рівненщину.

03:40 Вже дві групи крилатих ракет у повітряному просторі, зараз на півночі Київщини. Курс – західний, мішенями терористів, скоріше за все, знову є об'єкти енергетичної інфраструктури.

03:30 Перші ракети терористів у повітряному просторі України, заходять через Чернігівщину. Також у небі все ще перебуває деяка кількість безпілотників.

03:00 По всім регіонам України оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що у ніч на середу, 8 травня, росіяни масово обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи пролунали у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. У Львові працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, що російський бомбардувальник Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону. Тоді в ГУР зазначали, що ворожий літак вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50.