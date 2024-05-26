Ракетная атака по Украине: враг запустил ракеты с самолетов Ту-95 (обновляется)

Россияне снова атакуют Украину ракетами

Российские террористы около 02:30 запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Энгельса (первый пусковой рубеж), ракеты достигнут границ Украины в течение следующих 30-60 минут.

Предварительно террористы запустили ракеты Х-101 с нескольких бортов. Также отмечается, что часть бомбардировщиков входит в район второго пускового рубежа Каспии, поэтому возможна вторая волна пусков. В воздухе находится от 5 до 12 Ту-95МС.

04:30 Взрывы в Хмельницкой области. Крылатые ракеты еще раз изменили курс, также направляются на Староконстантинов.

04:27 Предварительно — пуски "Кинжалов" в район Староконстантинова. Тем временем крылатые ракеты продолжают бродить по западным регионам.

04:25 Российские террористы подняли в воздух МиГ-31К — носитель ракет "Кинжал".

04:20 Польша подняла в воздух самолеты.

04:05 Мониторинг сообщает, что все Ту-95МС совершили разворот и летят назад в сторону "Оленьи". Ту-22М3, о которых сообщалось вечером, несколько часов назад сели на аэродром "Дягилево".

04:00 Ракеты сменили курс, летят на Староконстантинов.

03:50 Группа крылатых ракет летит через Житомирскую область курсом на Ровенскую область.

03:40 Уже две группы крылатых ракет в воздушном пространстве сейчас на севере Киевщины. Курс – западный, мишенями террористов, скорее всего, снова есть объекты энергетической инфраструктуры.

03:30 Первые ракеты террористов в воздушном пространстве Украины заходят через Черниговщину. Также в небе все еще находится несколько беспилотников.

03:00 По всем регионам Украины объявлена воздушная тревога.

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Напомним, что в ночь на среду, 8 мая, россияне массово обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы раздались в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Во Львове работала противовоздушная оборона.

Напомним, что российский бомбардировщик Ту-22М3, в ночь на 19 апреля атаковавший Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы. Тогда в ГУР отмечали, что вражеский самолет удалось сбить теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет А-50.