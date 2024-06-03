Зняття заборони у дії: ЗСУ вдарили з HIMARS по жирній цілі у Бєлгородській області (відео)

Частина машин із системи повністю вигоріла

Після того, як США дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю, ЗСУ, ймовірно, вже застосували деякі американські засоби для ураження окупантів у Бєлгородській області. Результати нібито одного з ударів HIMARS показали у мережі.

Про це пише telegram-канал "Досье шпиона". Також цю інформацію підтверджують і українські блогери, публікуючи точне розташування прильоту.

Так, за даними "Досье шпиона", ЗСУ нібито атакували ракетами з РСЗВ HIMARS російську систему ППО С300/400 (точна модель поки невідома через схожість у зовнішньому вигляді) на території Бєлгородської області. Цей пост автор, який стверджує, що він є "співробітником однієї зі спеціальних служб", супроводжував відеопідтвердженням. На ньому справді видно російську розбиту систему ППО. Стверджується, що відео було знято 1 червня (на наступну добу після офіційної інформації про зняття заборони).

У матеріалі зазначається, що, за попередніми даними, удар не завдав росіянам втрат у живій силі. Чого не скажеш про саму систему. На опублікованих кадрах видно, що частина машин, наприклад пускові установки, вигоріли.

Український блогер Роман Шрайк підтверджує вищезгадану інформацію і навіть публікує карту з точним розташуванням прильоту. Як виявилось, він стався аж за Бєлгородом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ розгромили російську колону з військовою технікою в Курській області.