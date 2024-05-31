"Ніколи не обмежували можливості": Столтенберг зробив заяву щодо ударів по території РФ

Понад 10 країн вже дозволили Україні атакувати військові об’єкти на території РФ

Ряд країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), включаючи Велику Британію, ніколи не вводили обмежень на використання зброї, яка постачалася Києву. Йдеться про заборону бити територією РФ.

Таку заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Із цього приводу він висловився в ході прес-підходу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянску, який проходить у Празі з 30 по 31 травня. Трансляція велася на You-Tube каналі NATO News.

"Великобританія ніколи не обмежувала можливості ударів по території Росії ракетами Storm Shadow", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, деякі союзники України, зокрема – Велика Британія, країни Балтії та Данія, стверджують, що удари по території Росії — це частина законної самооборони проти вторгнення. Водночас є стирани, які висловлюють побоювання, що завдання ударів по території РФ втягне Захід у прямий конфлікт. Серед них – США та Німеччина.

Українська влада закликає союзників, у тому числі Берліні Вашингтон, послабити обмеження на зброю, що поставляється. Київ упевнений, що такий крок посилить позицію українських захисників на полі бою.

Тим часом республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів територією Росії. Там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону. Спікер Палати представників Майкл Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

Проте вже 11 країн-союзників України дали своє схвалення, щоб та могла використати західну зброю для ударів територією Росії. Деякі з них поставили умови – вражені можуть лише військові об’єкти, але не цивільні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що американський президент Джо Байден таємно дозволив Україні бити по Росії американським озброєнням. Але є один нюанс.