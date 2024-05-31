"Никогда не ограничивали возможности": Столтенберг сделал заявление насчет ударов по территории РФ

Больше 10 стран уже дали разрешение Украине атаковать военные объекты на территории РФ

Ряд стран Североатлантического альянса (НАТО), включая Великобританию, никогда не вводил ограничений на использование оружия, которое поставлялось Киеву. Речь идет о запрете бить по территории РФ.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На этот счет он высказался в ходе пресс-подхода перед встречей министров иностранных дел стран Альянска, который проходит в Праге с 30 по 31 мая. Трансляция велась на You-Tube канале NATO News.

"Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow", — акцентировал внимание Столтенберг.

Напомним, что некоторые союзники Украины, в частности – Великобритания, страны Балтии и Дания, утверждают, что удары по территории России — это часть законной самообороны против вторжения. В то же время есть стираны, которые выражают опасения, что нанесение ударов по территории РФ втянет Запад в прямой конфликт. Среди них – США и Германия.

Украинские власти призывают союзников, в том числе Берлини Вашингтон, ослабить ограничения на поставляемое оружие. Киев уверен, что такой шаг усилит позиции украинских защитников на поле боя.

Тем временем республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. Там говорят, что законодатели не вводили такой запрет. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.

Однако уже 11 стран-союзников Украины дали свое одобрение, чтобы та могла использовать западное оружие для ударов по территории России. Некоторые из них поставили условия – поражены могут только военные объекты, но не гражданские.

Ранее "Телеграф" сообщил, что американский президент Джо Байден тайно разрешил Украине бить по России американским вооружением. Но есть один нюанс.