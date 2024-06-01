Удари по Росії: Бельгія не хоче дозволяти Україні бити по Росії бельгійським озброєнням

Позиція Бельгії – техніку можна буде використовувати тільки для оборони території України

Бельгія не буде дозволяти Україні бити по російській території бельгійським озброєнням попри те, що низка союзників країни прийняла інше рішення для свого озброєння. Зокрема, заборона на використання для ударів по Росії поширюється на винищувачі F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє інформаційне агентство Belga. За словами Де Кроо, Бельгія хоче, щоб її зброя використовувалася тільки для оборони України.

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

Інформагентство нагадало, що міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер також раніше говорила, що бельгійська військова техніка може бути використана тільки на території України, а не для ударів по цілям на російській території. Проте зазначимо, що Україна може обійти це обмеження, оскільки літаки F-16 – американського виробництва, а США дозволили Україні бити по російським військовим об'єктам на території РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що союзники України висловили свою думку щодо ударів західною зброєю територією Росії. Деякі однозначно підтримали цю ідею, але деякі все ж таки виявилися категорично проти й заборонили зі свого боку вчиняти такі дії.

Проте вже 11 країн-союзників України дали своє схвалення, щоб та могла використати західну зброю для ударів територією Росії. Деякі з них поставили умови — вражені можуть лише військові об’єкти, але не цивільні. Дванадцятою нещодавно стала Данія.