Литва підтримує право України захищатися: натякнули на можливість ударів не лише по РФ

Заяву зробили перед початком саміту глав МЗС країн НАТО

Очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив про те, що Україна повинна мати право обстрілювати військові об’єкти Росії навіть, якщо вони будуть передислоковані "кудись в інше місце", зокрема, у Білорусь. Нагадаємо, раніше у Литві заявляли про готовність відправити своїх військових в Україну.

Слова Ландсберґіса щодо ударів України наводить білоруське видання "Радыё Свабода". Зазначається, що відповідь була дипломатичною, проте вельми конкретною.

"Україна повинна мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", – відповів глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Таку заяву він зробив перед початком саміту глав закордонних справ країн НАТО у Празі.

Нагадаємо, сьогодні офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив про те, що німецький уряд зняв заборону для України на використання своєї зброї для ударів по російських військових об'єктах на території РФ.

Разом з тим, стало відомо і про те, що відповідне рішення ухвалено і в Білому домі, проте з певними умовами. Про це заявляли у Пентагоні.

Раніше про свою згоду на такі удари заявляли Данія, Фінляндія, Канада, Польща та Швеція. Водночас Франція, Нідерланди, Чехія, Литва, Латвія та Естонія виступають за пом'якшення обмежень щодо застосування західної зброї.

Російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяви європейських країн, натякнув на можливість ударів у відповідь, про це, зокрема, пише білоруське видання "Зеркало".

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, — вони повинні взагалі усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати, що це, як правило, держава з невеликою територією з дуже щільним населенням. І це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб російської території", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Пентагоні спростували дозвіл Україні на удари по Росії американською зброєю. В Міноборони США вважають, що Україна повинна бити по цілях у межах своїх кордонів