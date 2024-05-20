"Час міняти правила": у Литві зробили гучні заяви, зокрема і про готовність відправити своїх військових в Україну

Європа нав’язала правила лише одній стороні, вважає очільник МЗС Литви

Литовські військові інструктори можуть повернутися в Україну, щоб навчати бійців Сил Оборони. Раніше про подібний крок заявляла Естонія. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в етері французького телеканалу LC1, пише видання Barrons. Він підкреслив, що повністю підтримує ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки інструкторів в Україну.

"З самого початку ми робили помилку, обмежуючи українців, тому що думали, що наші дії Росія розцінить, як ескалацію", – сказав він, додавши, що серед прихильників України "домінує страх перед Росією".

"Українцям необхідно дозволити використовувати надану їм техніку, щоб вони могли досягати своїх стратегічних цілей. Вони повинні мати можливість завдавати ударів по території Росії, лініях постачання та військовим частинам, які готуються напасти на Україну", — заявив Ландсберґіс.

За його словами, Європа нав’язала правила лише одній стороні і ця сторона — Україна.

"Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі й створили", — підкреслив очільник МЗС Литви.

Також на думку Ландсберґіса, західні військові інструктори, які були присутні в Україні до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, повинні повернутися, щоб прискорити навчання нових сил.

"Литва готова знову приєднатися до коаліції на чолі з Францією, наприклад, щоб навчати українських військових в Україні", — насамкінець заявив міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кілька країн-союзниць вже відправили своїх військових до України для навчання солдатів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.