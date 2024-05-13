Щоб вивільнити українські сили: Естонія готова відправити свої війська до України

Естонія може діяти в меншій коаліції

В Естонії серйозно обговорюють можливість відправки своїх військових на "тилові" посади у Збройних силах України, про подібне раніше заявляла Литва. При цьому, про пряму участь у бойових діях не йдеться.

Відповідну заяву зробив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл, повідомляє видання Breaking Defence. Він зазначив, що нині аналізуються наслідки такого потенційного кроку.

"Виконавча гілка влади наразі проводить аналіз потенційного кроку, і хоча Естонія віддасть перевагу будь-якому такому кроку в рамках повної місії НАТО, щоб продемонструвати ширшу об’єднану силу та рішучість, не виключено, що Естонія буде діяти в меншій коаліції", — зауважив Ролл.

Він додав, що дискусії навколо цього питання тривають.

"Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум тим, що ми можемо робити", — зазначив він.

Він також підкреслив, що "не виключено", що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".

Зазначається, що естонські військові можуть виконувати різні завдання у тилу: медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або роботу у протиповітряній обороні, в деяких містах на заході України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що підполковник армії США підказав, як ввести сили Заходу в Україну.