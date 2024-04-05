Ще одна країна готова відправити свої війська до України: але є умова

Мова не про участь у бойових діях

За словами прем’єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте, західні військові можуть поїхати в Україну для підготовки українських солдатів. Але лише, якщо буде забезпечення належної протиповітряної оборони (ППО).

Про це пише LRT, цитуючи міністерку. Вона нагадала, що наразі українських солдатів у Литві та інших країнах тренують іноземні військові інструктори.

"Чи могли б вони навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна впоратися з цими ризиками", – сказала Шимоніте.

Вона зауважила, що заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливе направлення військ в Україну не слід сприймати як пропозицію долучитися до бойових дій. За її словами, є багато способів та форматів допомогти у війні проти Росії.

"Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли на іншій стороні ми маємо людину, яка не має жодних червоних ліній, яка має ядерну загрозу і розмахує нею кожен другий день", – сказала очільниця уряду Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив заяву про відправлення західних військ в Україну. Він вважає це неможливим. Але при цьому голова британської дипломатії визнав, що "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться".

Раніше "Телеграф" писав, що голова Нацасамблеї Франції відповіла на заяви Макрона про відправку армії.