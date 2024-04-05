Еще одна страна готова отправить свои войска в Украину: но есть условие

Речь не об участии в боевых действиях

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, западные военные могут поехать в Украину для подготовки украинских солдат. Но только, если будет обеспечение надлежащей противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом пишет LRT, цитируя министершу. Она напомнила, что в настоящее время украинских солдат в Литве и других странах тренируют иностранные военные инструкторы.

"Могли ли бы они обучать в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно, можно справиться с этими рисками", – сказала Шимоните.

Она отметила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном направлении войск в Украину не следует воспринимать как предложение присоединиться к боевым действиям. По ее словам, есть множество способов и форматов помочь в войне против России.

"Я думаю, что то, что сказал президент Макрон, и что является ключевым, заключается в том, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда на другой стороне у нас есть человек, не имеющий никаких красных линий, имеющий ядерную угрозу и размахивает ею каждый второй день", – сказала глава правительства Литвы.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал заявление об отправке западных войск в Украину. Он считает это невозможным. Но при этом глава британской дипломатии признал, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются".

Ранее "Телеграф" писал, что глава Нацасамблеи Франции ответила на заявления Макрона об отправке армии.