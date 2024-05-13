Вирішили повторити: росіяни знову оголосили у розшук одного з командувачів ЗСУ

Росіяни повторно оголосили у розшук ще одного з українських генералів

Росіяни повторно оголосили у розшук бригадного генерала ЗСУ Михайла Драпатого. Це сталося відразу після того, як його призначили на посаду командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Харків".

Як інформують російські ЗМІ, інформація про це з’явилася у базі розшуку МВС Росії. У базі не вказано, які звинувачення йому звинувачують росіяни, попередню картку розшуку було вилучено.

Водночас ТАРС із посиланням на свої джерела пише, що окупанти звинувачують генерала в тому, що він нібито обстрілював населені пункти на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Як відомо, Драпатий відомий насамперед завдяки відео прориву українських військ до Маріуполя у 2014 році, коли російські маріонетки спробували захопити будівлю міської поліції.

У 2021 році посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс вручила йому меч королеви як кращого випускника Інституту державного військового управління при Університеті оборони України.

Після початку вторгнення був командувачем оперативного угрупування військ "Херсон" і брав участь у плануванні операції зі звільнення правого берега Херсонської області та захопленого росіянами обласного центру.

З 10 лютого 2024 року Драпатий обіймає посаду заступника голови Генштабу ЗСУ.