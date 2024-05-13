Решили повторить: россияне снова объявили в розыск одного из командующих ВСУ

Россияне повторно объявили в розыск еще одного из украинских генералов

Россияне повторно объявили в розыск бригадного генерала ВСУ Михаила Драпатого. Это произошло сразу же после того, как его назначили на должность командующего оперативно-стратегической группировки войск "Харьков".

Как информируют российские СМИ, информация об этом появилась в базе розыска МВД России. В базе не указано, какие обвинения ему предъявляют россияне, предыдущая карточка розыска была изъята.

Вместе с тем, ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что оккупанты обвиняют генерала в том, что он якобы обстреливал населенные пункты на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как известно, Драпатый известен в первую очередь благодаря видео прорыва украинских войск в Мариуполь в 2014 году, когда российские марионетки попытались захватить здание городской полиции.

В 2021 году посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила ему меч королевы, как лучшему выпускнику Института государственного военного управления при Университете обороны Украины.

После начала вторжения был командующим оперативной группировкой войск "Херсон" и участвовал в планировании операции по освобождению правого берега Херсонской области и захваченного россиянами областного центра.

С 10 февраля 2024 года Драпатый занимает должность заместителя главы Генштаба ВСУ.