На фоне наступления в Харьковской области сменили одного из командующих: что известно о новом генерале

В мае мая 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников

В субботу, 11 мая, на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков". Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина.

При этом Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", пишет РБК.

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков", — сообщили изданию в ОСУВ "Хортица".

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый является бывшим командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он в мае мая 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников.

В 2014 году он поступил в Национальный университет обороны Украины. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30 отдельной механизированной бригады. В 2016 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 – командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено очередное воинское звание полковника. В августе этого же года он передал 58-й бригаде другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Что известно об ОТУВ "Харьков"

Оперативно-тактическая группировка войск (ОТУВ) "Харьков" — это объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создано во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки принимали участие в Харьковском контрнаступлении.

В начале апреля 2024 года генерал Юрий Галушкин стал командующим ОТУВ "Харьков", сменив Андрея Грицкова, об этом сообщал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

ОТУВ "Харьков" ответственно за Слобожанское направление обороны.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Россияне равняют Волчанск с землей. На дома обычных украинцев сбрасывают авиабомбы. Более того, оккупанты отстрелили палец 74-летнему мирному жителю. Это произошло днем 12 мая в окрестностях города.

Ранее "Телеграф" писал, что вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.