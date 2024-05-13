Есть два сценария: Дикий рассказал, чего россияне добиваются наступлением на Харьковщине

Многое зависит от соотношения сил

Российские войска не будут наступать на Харьков. Однако они намерены подойти к городу, чтобы получить возможность обстреливать его из ствольной артиллерии.

Об этом в эфире Radio NV заявил эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, возможность развития россиянами успеха на этом направлении зависит от соотношения сил.

"Вот мы знаем, что их там 50 тысяч, но мы же не знаем и не должны знать, сколько там наших. Но мы хорошо знаем, что в общем на фронте у нас соотношение 1:7 — 1:10. То есть каждый наш боец на фронте сдерживает одно отделение вражеской пехоты", — отметил эксперт.

По его мнению, если на Харьковщине будет такое же соотношение, тогда действительно угрозы и риски существенные. В то же время Дикий подчеркнул, что речь идет, конечно, не о походе на Харьков, но речь идет, например, о заходе в тыл нашей группировке, которая держит оборону в Купянске.

"Бои за Волчанск очень скоро покажут, неужели все, чего добьются россияне, — это отвлечение определенного количества наших и без того недостаточных сил… У нас действительно критический дефицит именно личного состава. Или то, что россиянам удалось добиться переброски войск — это тот максимум, который они выжмут. А это то, что удалось выжать нам во время рейда российских добровольцев. Или все же им удастся развить в новое направление боевых действий. Пока это еще далеко не очевидно", — подчеркнул он.

Кроме того, Дикий считает, что россияне не пойдут на Харьков. По его словам, для этого России потребовалось бы значительное количество войск.

"Конечно, они не сделают нам такого подарка, чтобы взять и погнать всю свою группировку на Харьков, где бы она вся и осталась. К сожалению, они уже давно умнее", — подчеркнул он.

Дикий отметил, что Украина оказалась перед угрозой, что россияне снова вернутся на те позиции, с которых можно обстреливать Харьков ствольной артиллерией. По его словам, сейчас программа максимум российской операции именно такова.

"Программа минимум — оттянуть наши резервы — уже выполнена. А программа максимум — это снова подойти к Харькову, чтобы дальше можно было снова методично город стирать артой. Через полтора года к нам возвращается та угроза, которую тогда так красиво и ярко устранили", — подытожил эксперт.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Ранее "Телеграф" писал, что вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.