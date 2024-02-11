Лично освобождал Мариуполь в 2014 году и получил меч королевы Британии: что известно о новом замначгенштаба ВСУ Драпатом

Бригадный генерал воюет против россиян еще с 2014 года

В субботу, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей начальника Генштаба ВСУ, среди которых оказался бригадный генерал Михаил Драпатый

"Телеграф" решил напомнить о том, что известно о генерале, который возьмет под свое крыло направление обучения и подготовки украинских защитников.

Стоит отметить, что Драпатый участвовал в российско-украинской войне с самых ее первых дней. Именно он находился за штурвалом БМП с легендарного видео прорыва украинских войск в захваченный российскими марионетками Мариуполь в мае 2014 года. Также под его руководством прошла операция освобождения заложников из здания городской милиции. Благодаря этим действиям город удалось удержать под контролем Украины.

На тот момент он был командиром 2-го механизированного батальона 72-й ОМБР.

Кроме того, он участвовал в сражениях за восстановление контроля над государственной границей, которое иногда называют "Изваринским котлом". Тогда Драпатый вывел из окружения 260 бойцов и 30 единиц техники.

После этого он начал обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, но вскоре вернулся в зону АТО, где до 2016 года занимал должность начальника штаба.

С 2016 до 2019 года Драпатый был командиром 58-й бригады, а с 2021 года — заместителем командующего ООС.

Стоит отметить, что в 2021 году посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила ему меч королевы, как лучшему выпускнику Института государственного военного управления при Университете обороны Украины.

После начала вторжения был командующим оперативной группировкой войск "Херсон" и участвовал в планировании операции по освобождению правого берега Херсонской области и захваченного россиянами областного центра.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а его место занял генерал-полковник Александр Сырский.