Особисто звільняв Маріуполь у 2014 році і отримав меч королеви Британії: що відомо про нового заступника генштабу ЗСУ Драпатого

Бригадний генерал воює проти росіян ще з 2014 року

У суботу, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нових заступників начальника Генштабу ЗСУ, серед яких опинився бригадний генерал Михайло Драпатий

"Телеграф" вирішив нагадати про те, що відомо про генерала, який візьме під своє крило напрямок навчання та підготовки українських захисників.

Варто зазначити, що Драпатий брав участь у російсько-українській війні з її перших днів. Саме він перебував за штурвалом БМП із легендарного відео прориву українських військ у захоплений російськими маріонетками Маріуполь у травні 2014 року. Також під його керівництвом пройшла операція звільнення заручників із будівлі міської міліції. Завдяки цим діям місто вдалося утримати під контролем України.

На той момент він був командиром 2-го механізованого батальйону 72-го ОМБР.

Крім того, він брав участь у битвах за відновлення контролю за державним кордоном, який іноді називають "Ізваринським котлом". Тоді Драпатий вивів із оточення 260 бійців та 30 одиниць техніки.

Після цього він розпочав навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, але незабаром повернувся до зони АТО, де до 2016 року обіймав посаду начальника штабу.

З 2016 до 2019 Драпатий був командиром 58-ї бригади, а з 2021 — заступником командувача ООС.

Варто зазначити, що у 2021 році посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила йому меч королеви як кращому випускнику Інституту державного військового управління при Університеті оборони України.

Після початку вторгнення він був командувачем оперативного угрупування військ "Херсон" і брав участь у плануванні операції зі звільнення правого берега Херсонської області та захопленого росіянами обласного центру.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.