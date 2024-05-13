На тлі наступу на Харківщині змінили одного з командувачів: що відомо про нового генерала

У травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників

У суботу, 11 травня, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", пише РБК.

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", — повідомили виданню в ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. Він у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 — командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання — полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Що відомо про ОТУВ "Харків"

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.

На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова, про це повідомляв заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

Наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Росіяни рівняють Вовчанськ з землею. На будинки звичайних українців скидають авіабомби. Ба більше, окупанти відстрелили палець 74-річному мирному жителю. Це сталось вдень 12 травня на околицях міста.

Раніше "Телеграф" писав, що ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.