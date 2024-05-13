Є два сценарії: Дикий розповів, чого росіяни добиваються наступом на Харківщині

Багато залежить від співвідношення сил

Російські війська не наступатимуть на Харків. Проте вони мають намір підійти до міста, щоб отримати змогу обстрілювати його зі ствольної артилерії.

Про це в ефірі Radio NV заявив експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, можливість розвитку росіянами успіху на цьому напрямку залежить від співвідношення сил.

"От ми знаємо, що їх там 50 тисяч, але ми ж не знаємо і не маємо знати, скільки там наших. Але ж ми добре знаємо, що загалом на фронті у нас співвідношення 1:7 — 1:10. Тобто кожен наш боєць на фронті стримує одне відділення ворожої піхоти", — зазначив експерт.

На його думку, якщо на Харківщині буде таке саме співвідношення, тоді насправді загрози і ризики суттєві. Водночас Дикий наголосив, що йдеться, звичайно, не про похід на Харків, але йдеться, наприклад, про захід в тил нашому угрупованню, яке тримає оборону в Куп’янську.

"Бої за Вовчанськ дуже скоро покажуть, чи все ж все, чого доб’ються росіяни, — це відволікання певної кількості наших і без того недостатніх сил… У нас дійсно критичний дефіцит саме особового складу. Чи те, що росіянам вдалося добитися перекидання військ — це той максимум, який вони витиснуть. А це те, що вдалося витиснути нам під час рейду російських добровольців. Чи все ж їм це вдасться розвинути в новий напрямок бойових дій. Поки це ще далеко не очевидно", — підкреслив він.

Крім того, Дикий вважає, що росіяни не підуть на сам Харків. За його словами, для цього Росії знадобилася б значна кількість військ.

"Звичайно, вони не зроблять нам такого подарунка, щоб взяти і погнати все своє угруповання на Харків, де б воно все і лишилося. На жаль, вони вже давно розумніші", — підкреслив він.

Дикий зазначив, що наразі Україна опинилася перед загрозою, що росіяни знову повернуться на ті позиції, з яких можна обстрілювати Харків ствольною артилерією. За його словами, зараз програма максимум російської операції саме така.

"Програма мінімум — відтягнути наші резерви — вже виконана. А програма максимум — це знову підійти до Харкова, щоб далі можна було знову методично місто стирати артою. Через півтора року до нас повертається та загроза, яку тоді так красиво і яскраво усунули", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Раніше "Телеграф" писав, що ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.