Чтобы освободить украинские силы: Эстония готова отправить свои войска в Украину

Эстония может действовать в меньшей коалиции

В Эстонии серьезно обсуждают возможность отправки своих военных на "тыловые" должности в Вооруженных силах Украины, о подобном ранее заявляла Литва. При этом, о прямом участии в боевых действиях речь не идет.

Соответствующее заявление сделал советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл, сообщает издание Breaking Defence. Он отметил, что сейчас анализируются последствия такого потенциального шага.

"Исполнительная ветвь власти сейчас проводит анализ потенциального шага, и хотя Эстония предпочтет любой такой шаг в рамках полной миссии НАТО, чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решительность, не исключено, что Эстония будет действовать в меньшей коалиции", — заметил Ролл.

Он добавил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются.

"Мы должны рассмотреть все возможности. Мы не должны ограничивать свой разум тем, что мы можем делать", — отметил он.

Он также подчеркнул, что "не исключено", что выступающие против такого шага страны НАТО изменят свое мнение "со временем".

Эстонские военные могут выполнять различные задачи в тылу: медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение или работу в противовоздушной обороне, в некоторых городах на западе Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что подполковник армии США подсказал, как ввести силы Запада в Украину.