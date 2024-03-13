Не говорить "войска НАТО": подполковник армии США подсказал, как ввести силы Запада в Украину

Какая страна может присоединиться к миссии Европейского Союза

В последние недели активизировались дискуссии о возможности введения войск НАТО в Украину. Но некоторые страны исключают такую возможность, есть и те, кто призывает задуматься об этом. Так насколько эта идея реалистичная?

Ответ на этот вопрос в интервью "Телеграфу" дал Джахара Матисек — действующий подполковник ВВС США и военный профессор кафедры национальной безопасности в Военно-морском колледже США, который является одним из членов группы Minerva.

"Давайте не говорить "войска НАТО". Говорим "войска миссии под флагом Европейского Союза". И я думаю, что формулировки и нарративы на самом деле имеют значение, потому что на днях мы слышали, как Путин говорил примерно следующее: "Не вводите войска НАТО в Украину, это будет эскалация. У меня есть оружие для поражения ваших территорий, если вы это сделаете", — сказал он.

По его словам, Путин рисует все больше мнимых "красных" линий. Но он никогда не говорил о войсках Евросоюза в Украине и не жаловался на расширение ЕС к востоку, как он это делает с НАТО.

Матисек добавил, что европейских странах уже есть военная миссия для обучения украинцев. И эту миссию можно было бы расширить до непосредственного пребывания в Украине и распространить ее мандат в защиту границ вдоль Беларуси.

"Можно разместить войска под флагом ЕС в больших городах даже на востоке, как Днепр, чтобы защитить города от российских военных преступлений как умышленные нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру. Под видом миссии под флагом ЕС это вполне осуществимо и правдоподобно, и это не эскалация, поскольку эти войска будут там только для защиты границ от вторжения с севера и защиты украинских городов", — считает он.

В пример Матисек поставил Ирландию, которая не является членом НАТО, но также участвует в тренировочной миссии Европейского Союза. Он предполагает, что если получится включить ирландские войска в эти защитные силы в Украине, это придаст еще большую легитимность тому, что это не миссия НАТО, а миссия ЕС.

"И то, что это миссия Евросоюза, не означает, что другие страны за его пределами не смогут вносить свой вклад. Поэтому норвежцы и британцы также могли бы легко приобщиться, как и Австралия и Южная Корея", — подытожил действующий подполковник ВВС США.

Больше о возможности отправить войска НАТО в Украину, а также миссии Европейского Союза и помощь для нашей страны читайте в материале — "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах обучения бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".

Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.