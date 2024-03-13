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Не казати "війська НАТО": підполковник армії США підказав, як ввести сили Заходу в Україну

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Автор
Джахара Матісек
Джахара Матісек. Фото Колаж "Телеграф"

Яка країна може долучитись до місії Європейського Союзу

Останніми тижнями активізувалися дискусії щодо можливості введення військ НАТО в Україну. Але деякі країни відкидають таку можливість, є й ті, хто закликає задуматися про це. Тож наскільки ця ідея реалістична?

Відповідь на це питання в інтерв'ю "Телеграфу" дав Джахара Матісек — чинний підполковник ВПС США та військовий професор кафедри питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США, який є одним із членів групи Minerva.

"Давайте не казати "війська НАТО". Кажімо "війська місії під прапором Європейського Союзу". І я думаю, що формулювання та наративи насправді мають значення, бо днями ми чули, як Путін казав приблизно таке: "Не вводьте війська НАТО в Україну, це буде ескалація. У мене є зброя для ураження ваших територій, якщо ви це зробите"", — сказав він.

За його словами, Путін малює все більше уявних "червоних" ліній. Але він ніколи не казав про війська Євросоюзу в Україні і не скаржився на розширення ЄС на схід, як він це робить з НАТО.

Матісек, додав, що європейських країнах вже є військова місія для навчання українців. І цю місію можна було б розширити до безпосереднього перебування в Україні та поширити її мандат на захист кордонів уздовж Білорусі.

"Можна розмістити війська під прапором ЄС у великих містах навіть на сході, як Дніпро, щоб захистити міста від російських воєнних злочинів як навмисні напади на цивільне населення і критичну інфраструктуру. Під виглядом місії під прапором ЄС це цілком здійсненно та правдоподібно, і це не ескалація, оскільки ці війська будуть там лише для захисту кордонів від вторгнення з півночі та для захисту українських міст", — вважає він.

В приклад Матісек поставив Ірландію, яка не є членом НАТО, але також бере участь у тренувальній місії Європейського Союзу. Він припускає, що якщо вийде включити ірландські війська в ці захисні сили в Україні, це додасть ще більшої легітимності тому, що це не місія НАТО, а місія ЄС.

"І те, що це місія Євросоюзу, не означає, що інші країни за його межами не зможуть робити свій внесок. Тому норвежці та британці також могли б легко долучитися, як і Австралія та Південна Корея", — підсумував чинний підполковник ВПС США.

Більше про можливість відправити війська НАТО в Україну, а також місії Європейського Союзу та допомогу для нашої країни читайте в матеріалі — "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Теги:
#Україна #НАТО #Війна #Війська НАТО