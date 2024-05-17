"Це так не працює": Зеленський зробив заяву щодо позиції Заходу відносно програшу Росії

Соціологи підрахували, 34% мешканців з 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО замало зробили, щоб допомогти Україні під час війни

Західні партнери України побоюються програшу Росії у війні. Вони хотіли б щоб все завершилося як для Київа, так і для Москви якнайвигідніше, без переможених.

Але це так не працює і партнери України повинні передати зброю для ВСУ, що допоможе перемогти країну-агрессора. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент "Телеграфу".

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли б, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", — сказав Зеленський.

Голова держави додав: "Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають".

Нагадаємо, що під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка допомагає забезпечувати українських військових засобами, аби досягти перемоги у війні проти кремлівських загарбників.

Але тим часом, за даними Індексу сприйняття демократії 2024 року, 34% мешканців з 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО замало зробили, щоб допомогти Україні під час війни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Чехії Петро Павло вважає, ніби Україні не вдасться відвоювати всі свої території у найближчому майбутньому. Друг нашої держави закликав реалістично дивитися на ситуацію.