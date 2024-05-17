"Это так не работает": Зеленский сделал заявление о позиции Запада относительно проигрыша России

Социологи подсчитали, 34% жителей из 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО мало сделали, чтобы помочь Украине во время войны

Западные партнеры Украины опасаются проигрыша России в войне. Они хотели бы чтоб все завершилось как для Киева так и для Москвы как можно выгоднее, без проигравших.

Но это так не работает, и партнеры Украины должны передать оружие для ВСУ, что поможет победить страну-агрессора. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает корреспондент "Телеграфа".

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил: "Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают".

Напомним, что во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Америка помогает снабжать украинских военных средствами, чтобы добиться победы в войне против кремлёвских захватчиков.

Но, тем временем, по данным Индекса восприятия демократии 2024 года, 34% жителей из 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО мало сделали, чтобы помочь Украине во время войны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Чехии Петр Павел считает, что Украине не удастся отвоевать все свои территории в ближайшем будущем. Друг нашего государства призвал реалистично смотреть ситуацию.