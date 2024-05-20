"Время менять правила": в Литве сделали громкие заявления, в том числе и о готовности отправить своих военных в Украину

Европа навязала правила только одной стороне, считает глава МИД Литвы

Литовские военные инструкторы могут вернуться в Украину, чтобы учить бойцов Сил Обороны. Ранее о подобном шаге заявляла Эстония. Вильнюс готов пойти на такой шаг в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире французского телеканала LC1, пишет издание Barrons. Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке инструкторов в Украину.

"С самого начала мы совершали ошибку, ограничивая украинцев, потому что думали, что наши действия Россия расценит как эскалацию", — сказал он, добавив, что среди сторонников Украины "доминирует страх перед Россией".

"Украинцам необходимо разрешить использовать предоставленную им технику, чтобы они могли достигать своих стратегических целей. Они должны иметь возможность наносить удары по территории России, линиям снабжения и военным частям, которые готовятся напасть на Украину", — заявил Ландсбергис.

По его словам, Европа навязала правила только одной стороне и эта сторона – Украина.

"Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами и создали", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Также, по мнению Ландсбергиса, западные военные инструкторы, присутствовавшие в Украине до полномасштабного вторжения России в 2022 году, должны вернуться, чтобы ускорить обучение новых сил.

"Литва готова снова присоединиться к коалиции во главе с Францией, например, чтобы учить украинских военных в Украине", — заключил министр иностранных дел Литвы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что несколько стран-союзниц уже отправили своих военных в Украину для обучения солдат. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.