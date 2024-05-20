Военные НАТО уже в Украине: премьер Эстонии сделала заявление

Есть страны, которые уже отправили своих военных в Украину для обучения солдат

Страны НАТО не должны бояться, что отправка их войск в Украину для тренировки украинских солдат приведет к эскалации войны. Такой шаг не втянет Запад в прямой военный конфликт с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Такое мнение она озвучила в комментарии Financial Times.

По словам Каллас, есть страны, которые уже обучают солдат в Украине "на свой страх и риск".

"Если вы отправите своих людей на помощь украинцам. . . вы знаете, что в стране идет война, и вы попадаете в зону риска. Так что вы рискуете", — сказала она.

Премьер Эстонии пояснила, что, если российские войска будут атаковать учебный персонал, это не приведет к срабатыванию пятой статьи НАТО о взаимной обороне, по которой нападение на одного будет означать нападение на всех.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то приславшие своих людей скажут: "Это пятая статья. Давайте бомбить Россию". Это не так. Это не [происходит] автоматически. Так что эти страхи необоснованны", — сказала Кая Каллас.

Она подчеркнула, что странам НАТО в таком случае не придется вступать в прямой конфликт с Россией.

Эстонский премьер рассказала, что в случае с ее страной для отправки войск потребуется согласие парламента. Дискуссии по этому поводу продолжаются.

Каллас акцентировала на том, что российская пропаганда делает упор на вероятную войну с НАТО. Поэтому Кремлю не нужны какие-либо оправдания для агрессии. Что бы ни делал Запад, если Россия захочет напасть, то она это сделает, резюмировала премьер Эстонии.

Она также добавила, что у союзников Украины нет единой цели. Некоторые страны, как Эстония, стремятся к победе Украины. Другие же западные партнеры желают, чтобы Киев просто не проиграла.

Ранее "Телеграф" писал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался об идее ввода войск НАТО в Украину.