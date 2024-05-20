Військові НАТО вже в Україні: прем’єр Естонії зробила заяву

Є країни, які вже відправили своїх військових до України для навчання солдатів

Країни НАТО не повинні боятися, що відправлення їхніх військ до України для тренування українських солдатів призведе до ескалації війни. Такий крок не втягне Захід у прямий військовий конфлікт із Росією.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Таку думку вона озвучила у коментарі Financial Times.

За словами Каллас, є країни, які вже навчають солдатів в Україні "на свій страх та ризик".

"Якщо ви відправите своїх людей на допомогу українцям… ви знаєте, що в країні йде війна, і ви потрапляєте в зону ризику. Тож ви ризикуєте", — сказала вона.

Прем’єр Естонії пояснила, що якщо російські війська атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до спрацювання п’ятої статті НАТО про взаємну оборону, за якою напад на одного означатиме напад на всіх.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто надіслав своїх людей, скажуть: "Це п’ята стаття. Нумо бомбити Росію". Це не так. Це не [відбувається] автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані", — сказала Кая Каллас.

Вона наголосила, що країнам НАТО у такому разі не доведеться вступати у прямий конфлікт із Росією.

Естонський прем’єр розповіла, що у випадку з її країною для відправлення військ буде потрібна згода парламенту. Дискусії з цього приводу продовжуються.

Каллас акцентувала на тому, що російська пропаганда наголошує на ймовірній війні з НАТО. Тому Кремлю не потрібні жодні виправдання для агресії. Що б не робив Захід, якщо Росія захоче напасти, вона це зробить, резюмувала прем’єр Естонії.

Вона також додала, що союзники України не мають єдиної мети. Деякі країни, як Естонія, прагнуть перемоги України. Інші західні партнери бажають, щоб Київ просто не програла.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився про ідею введення військ НАТО в Україну.