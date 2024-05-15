Ще одна країна НАТО готова відправити війська в Україну: яка умова

Спочатку члени НАТО повинні виробити єдину позицію

Швеція не відкидає варіанту, за якого вона відправить в Україну своїх військовослужбовців. Проте для цього є одна умова – пропозиція відправки повинна бути висловлена на рівні країн-членів НАТО, тобто повинна бути однакова позиція.

Про це сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє видання Breaking Defense. За словами Йонсона, на саміті у Парижі на початку 2024 року країни НАТО єдиної позиції з цього питання не мали.

"Тут і зараз немає конкретної пропозиції. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", – підсумував він.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Більше про можливість відправити війська НАТО в Україну, а також місії Європейського Союзу та допомогу для нашої країни читайте в матеріалі — "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".