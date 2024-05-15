Еще одна страна НАТО готова отправить войска в Украину: какое условие
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Сначала члены НАТО должны выработать единую позицию
Швеция не исключает варианта, при котором она отправит в Украину своих военнослужащих. Однако для этого имеется одно условие – предложение об отправке должно быть высказано на уровне стран-членов НАТО, то есть должна быть одинаковая позиция.
Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает издание Breaking Defense. По словам Йонсона, на саммите в Париже в начале 2024 года страны НАТО единой позиции по этому вопросу не имели.
"Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", – подытожил он.
Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.
Больше о возможности отправить войска НАТО в Украину, а также миссии Европейского Союза и помощь нашей стране читайте в материале — "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах с обучением бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".