Еще одна страна НАТО готова отправить войска в Украину: какое условие

Сначала члены НАТО должны выработать единую позицию

Швеция не исключает варианта, при котором она отправит в Украину своих военнослужащих. Однако для этого имеется одно условие – предложение об отправке должно быть высказано на уровне стран-членов НАТО, то есть должна быть одинаковая позиция.

Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает издание Breaking Defense. По словам Йонсона, на саммите в Париже в начале 2024 года страны НАТО единой позиции по этому вопросу не имели.

"Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", – подытожил он.

Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Больше о возможности отправить войска НАТО в Украину, а также миссии Европейского Союза и помощь нашей стране читайте в материале — "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах с обучением бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".