"Такі можливості не виключаються": у ВР пояснили, коли Україні чекати військ НАТО на її території

Абсолютно добре, що сьогодні Франція та Німеччина ведуть між собою таку дискусію.

Хоча позиція Франції щодо війни в Україні сильно змінилася, судячи з останніх заяв Макрона про відправку військ до нашої країни, питання прибуття натовського контингенту поки не стоїть. Однак у перспективі такі можливості не виключаються.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп із фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко. Він пояснив, що історично Париж завжди відстоював те, щоб держави Європи були більш спроможними і незалежними у своїй військовій здатності. На відміну від Німеччини, яка все ж в силу можливостей і архітектури безпеки Європи після Другої світової війни завжди звертала увагу і вважала правильним, коли Сполучені Штати Америки будуть певною парасолькою, безпековою гарантією держав-членів НАТО і тих, хто готується до членства в Альянсі.

Зараз же, звертає увагу депутат, коли є певна пауза допомоги від США, пов’язана з їхніми внутрішньополітичними обставинами та виборами у США, можна помітити дві стратегії:

По-перше, це Франція, у якої зараз виникла можливість, скажімо так, а пан Макрон відповідно і діє. Мається на увазі — яскраво продемонструвати, відстоювати цю свою стратегію, що європейські країни повинні бути відповідальними за свою безпеку.

По-друге, з іншого боку Німеччина все ж вважає, що варто бути більш обережнішими і оглядається більше на Сполучені Штати.

Якщо подивитися на Париж та Берлін два роки тому і сьогодні, то ми побачимо кардинально різні підходи, кардинально різні стосунки до подій, Росії. Тому я вважаю, що це абсолютно добре, що сьогодні Франція та Німеччина ведуть між собою таку дискусію… Якщо ми говоримо про Німеччину, я не бачу жодних проблем у наших двосторонніх відносинах. Тому що на понад 7 мільярдів євро цього року, як і минулого, Німеччина допомагає нам у військовій підтримці. Думаю, це говорить саме за себе та показує позицію Берліна. Що ж до видінь, вони можуть бути різними. І ми вдячні президенту Макрону за таке лідерство, його рішучість та підтримку. Проте, коли президент Французької республіки виходить із такими меседжами та закликами, це — сильно", — зазначає Пушкаренко.

Щодо питання іноземних військ в Україні

За словами Пушкаренко, зараз в Україні "і не мріють про контингент НАТО ".

"Поки питання так не стоїть, у всякому разі до завершення широкомасштабної війни. Ми це розуміємо. Але при цьому, звичайно, зокрема наш міністр закордонних справ зробив заяву, що якщо держави-партнери готові допомагати нам з навчанням наших військовослужбовців на території України у форматах навчальних місій, які будуть посилювати підготовку ЗСУ, спроможність наших військовослужбовців, то звичайно, що це було би варто розглянути", — каже нардеп.

Однак, наголошує Пушкаренко, у перспективі, коли ми говоримо про колективні договори, двосторонні договори України з партнерами, такі можливості не виключаються.

Більше про те, чи з’являться в Україні "легіони НАТО", чи спалахне ще одна гаряча точка біля нашого кордону і чому Німеччина віддала лідерство Франції з озброєння ЗСУ, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Арсенія Пушкаренко "Телеграфу" під назвою "Поки питання про солдат НАТО в Україні не стоїть, але…": у Раді підтримують гучну ідею Макрона".

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна готова відправити свої війська в Україну.