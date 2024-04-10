"Такие возможности не исключаются": в ВР объяснили, когда Украине ждать войск НАТО на её территории

Абсолютно хорошо, что сегодня Франция и Германия ведут между собой такую дискуссию

Хотя позиция Франции по войне в Украине сильно изменилась, судя по последним заявлениям Макрона об отправке войск в нашу страну, вопрос прибытия натовского контингента пока не стоит. Однако в перспективе такие возможности не исключаются.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко. Он объяснил, что исторически Париж всегда отстаивал то, чтобы государства Европы были более состоятельными и независимыми в своей военной способности. В отличие от Германии, которая все же в силу возможностей и архитектуры безопасности Европы после Второй мировой войны всегда обращала внимание и считала правильным, когда Соединенные Штаты Америки будут определенным зонтиком, гарантией безопасности государств-членов НАТО и тех, кто готовится к членству в Альянсе.

Сейчас же, обращает внимание депутат, когда есть определенная пауза помощи от США, связанная с их внутриполитическими обстоятельствами и выборами в США, можно заметить две стратегии:

"Во-первых, это Франция, у которой сейчас возникла возможность, скажем так, а господин Макрон соответственно и действует. Имеется в виду — ярко продемонстрировать, отстаивать свою стратегию, что европейские страны должны быть ответственны за свою безопасность.

Во-вторых, с другой стороны Германия все же считает, что стоит быть осторожнее и осматривается больше на Соединенные Штаты.

Если посмотреть на Париж и Берлин два года назад и сегодня, то мы увидим кардинально разные подходы, кардинально разные отношения к событиям, к России. Поэтому я считаю, что это абсолютно хорошо, что сегодня Франция и Германия ведут между собой такую дискуссию…Если мы говорим о Германии, я не вижу никаких проблем в наших двусторонних отношениях. Потому что на более 7 миллиардов евро в этом году, как и в прошлом, Германия помогает нам в военной поддержке. Думаю, это говорит именно за себя и показывает позицию Берлина. Что же касается видений, они могут быть разными. И мы благодарны президенту Макрону за такое лидерство, его решительность и поддержку. Тем не менее, когда президент Французской республики выходит с такими месседжами и призывами, это — сильно", — отмечает Пушкаренко.

Относительно вопроса иностранных войск в Украине

По словам Пушкаренко, в настоящий момент в Украине "и не мечтают о контингенте НАТО".

"Пока вопрос так не стоит, во всяком случае до завершения широкомасштабной войны. Мы понимаем это. Но при этом, конечно, в частности, наш министр иностранных дел сделал заявление, что если государства-партнеры готовы помогать нам с обучением наших военнослужащих на территории Украины в форматах учебных миссий, которые будут усиливать подготовку ВСУ, способность наших военнослужащих, то конечно, это стоило бы рассмотреть", — говорит нардеп.

Однако, подчеркивает Пушкаренко, в перспективе, когда мы говорим о коллективных договорах, двусторонних договорах Украины с партнерами, такие возможности не исключаются.

Больше о том, появятся ли в Украине "легионы НАТО", вспыхнет ли еще одна горячая точка у нашей границы и почему Германия отдала лидерство Франции по вооружению ВСУ, вы можете прочитать в полной версии интервью Арсения Пушкаренко "Телеграфу" под названием "Пока вопрос о солдатах НАТО в Украине не стоит, но…": в Раде поддерживают громкую идею Макрона".

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна страна готова отправить свои войска в Украину.