Без нюансу не обійшлось? Німеччина ухвалила важливе рішення щодо ударів по РФ

Зброя має використовуватись відповідно до міжнародного права

Уряд Німеччини, вслід за Сполученими Штатами Америки, дозволив Україні використовувати свою зброю для ударів по території РФ, але з умовою. Україна може завдавати удари лише у прикордонні райони навколо Харківської області.

Відповідну заяву зробив представник уряду Німеччини. Про це пише Der Spiegel.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина погодилася з Україною, "що зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права".

Як пише видання, на рішення вплинуло те, що останніми тижнями Росія готувала, координувала та здійснювала атаки з позицій у прилеглій зоні російського кордону, зокрема в районі Харкова.

Зауважимо, що, за даними Bild, уряд Німеччини кілька днів обговорював прийняте рішення. І його було ухвалено одразу після того, як президент США Джо Байден оголосив, що Україна може використати передану їй американську зброю для ударів по території Росії.

"Разом із нашими найближчими союзниками та у тісному діалозі з українським урядом ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни", — додав прессекретар уряду Штеффен Гебештрайт.

Не дарма, основні союзники України — США, Німеччина, Франція та Великобританія — днями дійшли згоди на найвищому рівні і погодили свою нову політику щодо західного озброєння.

За даними Bild, для ударів по російській армії на визначеній території РФ розглядаються дві німецькі системи озброєнь — самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

Зазначається, що радіус, по якому ЗСУ може завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий — максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що далеко не всі країни-союзниці поділяють ідею про удари західною зброєю по РФ. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 20 травня із союзниками Києва пройшли переговори з цього приводу.